Eksminister og DF-ordfører mundhugges i sag om vildsvinehegn

Tidligere fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) langer ud efter Dansk Folkeparti for at "blande tingene sammen" i diskussionen om et svinehegn ved den dansk-tyske grænse. DF's EU-ordfører svarer igen og kalder Eva Kjer Hansen og andre Venstre-folk for en "flok mimoser".

Debat: Tidligere fødevareminister og nuværende folketingsmedlem for Venstre Eva Kjer Hansen forstår ikke, at DF forsøger at inddrage flygtninge og indvandrere i diskussionerne om et svinehegn langs grænsen.

- Jeg synes virkeligt, det er ærgerligt, at DF benytter de her initiativer, der skal bremse svinepesten, til at tale om noget helt andet og dermed prøver at fordreje dagsordenen. Det undergraver jo opbakningen og ønsket om en indsats på området, siger Eva Kjer Hansen.

Torsdag meldte Fødevareministeriet ud, at der skal etableres et hegn ved den dansk-tyske grænse for at bremse vildsvin og den afrikanske svinepest i at komme til Danmark. Senere på dagen sagde Peter Kofod Poulsen (DF) til JydskeVestkysten, at han vil spørge Justitsministeren til, hvordan man kan bruge et svinehegn til også at styrke den danske grænsekontrol. Han ser det som en fordel, hvis hegnet også kan bremse illegal indvandring. Den tanke giver Eva Kjer Hansen ikke meget for.

- Det er at blande tingene sammen, det hører ingen steder hjemme. Det her vil ikke blive brugt til at holde illegale indvandrere ude. Det er et vildthegn, der skal forhindre flere vildsvin i at komme til Danmark, og fødevareministeren har understreget, at det kun bliver midlertidigt, siger hun.