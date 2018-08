Haderslev: Mandag eftermiddag blev en 15-årig dreng fra Haderslev efterlyst, da han i nedtrykt tilstand var løbet hjemmefra. Syd- og Sønderjyllands Politi valgte hurtigt at tage Twitter i brug i forsøget på at finde drengen, og efter få minutter lykkedes det at finde ham i god behold.

- Det er et godt eksempel på, hvor effektivt et redskab Twitter kan være, siger Allan Dalager, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.