Efter vejstrid og maste-sag: Lokale toppolitikere bakker op om nye regler for ekspropriation

Syd- og sønderjyske folketingspolitikere glæder sig over tidligere minister Hans Christian Schmidts (V) forslag om at gentænke processen, når staten overtager privat jord. Dog rejses der samtidig kritik af Venstres ageren i flere lokale sager.

Opbakning: Det møder bred opbakning hos lokale folketingsmedlemmer, når Hans Christian Schmidt (V) i starten af det nye år vil forsøge at gentænke processen, når myndigheder i forbindelse med store anlægsprojekter overtager privat jord. Den tidligere ministers kollega i Folketingets transportudvalg Christian Rabjerg Madsen (S) og Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, bakker således op om venstrepolitikerens initiativ til at diskutere reglerne for ekspropriation.

Torsdag kunne JydskeVestkysten fortælle, at tidligere minister og nuværende folketingsmedlem H.C. Schmidt (V) kræver nye regler for ekspropriation ved store anlægsprojekter. Det sker på baggrund af flere lokale sager som eksempelvis sagen om de kommende kampfly i Skrydstrup, Skovgårdsvej i Vejen og højspændingsmasterne langs den jyske vestkyst, hvor borgere føler, at de bliver tromlet af staten. Efter at have luftet sit forslag i folketingets transportudvalg skal H.C. Schmidt nu stå i spidsen for et udvalg, som i starten af det nye år vil arrangere en konference, hvor fagfolk og borgere skal diskutere mulighederne for, hvordan man kan gentænke processen i forbindelse med ekspropriation. Ekspropriation dækker over, at offentlige myndigheder overtager privat ejendom.

- Som tidligere minister og som højtstående medlem af Venstre klinger det lidt hult, når H.C. Schmidt siger, at det skal gøres meget bedre. Måske skulle Venstre have haft mere fokus på at opføre sig ordentlig i de sager, hvor de selv har været i regering, siger han.

Men selvom socialdemokraten i første omgang bakker op om forslaget, mener han samtidig, at det er for letkøbt kun at kigge på reglerne for ekspropriation. Regeringen kunne have gjort det bedre med de nuværende regler, mener han.

- De to sager bærer i høj grad præg af, at staten ikke har særlig høj stilkarakter, siger han.

Han glæder sig især over, at der også lægges op til at kigge på, om myndigheder skal have lov at genrejse tabte ekspropriationssager, som eksempelvis Vejen Kommune har gjort i striden om Skovgårdsvej. Men ligesom Christian Rabjerg Madsen mener han, at staten allerede nu kan gøre det meget bedre i eksempelvis sagen om højspændingsmasterne og de kommende F-35 kampfly i Skrydstrup.

Frygter lukkethed

Både Hans Christian Schmidt, Christian Rabjerg Madsen og Peter Kofod mener, at det er muligt at forkorte tiden, hvor borgere må vente i uvished på, uden at det går ud over statens mulighed for at skabe udvikling.

- Man skal ikke bare sætte store anlægsprojekter i stå, men jeg tror godt, at man kan komme hurtigere fra a til b i forhold til fremlæggelse af projekter, og hvem der bliver berørt, siger Christian Rabjerg Madsen.

Til gengæld frygter Peter Kofod for gennemsigtigheden i fremtidige anlægsprojekter.

- Vil man eksempelvis først fremlægge et forslag, når der er politisk flertal, hvad sker der så med offentligheden i forhold til beslutningsprocessen? Jeg kan godt frygte en større lukkethed, men derfor er det også godt, at H.C. Schmidt tager initiativ, for der er mange dilemmaer og det er godt at diskutere de her dilemmaer i forhold til hvor balancen skal ligge, siger han.

Hans Christian Schmidt erkender, at hans egen regering kunne have håndteret flere sager bedre, men advarer mod at initiativet udvikler sig til politisk mudderkastning.

- Man skal lade være med at pege fingre. Det her problem har stået på i mange år med skiftende regeringer. Hvis det var så simpelt at gøre det bedre, kan man spørge sig selv, hvorfor de andre partier ikke har gjort noget ved problemet tidligere, siger han.