Efter vejstrid og maste-sag: Flertal vil sikre borgere mere hjælp i kamp mod myndigheder

Det var den sønderjyske eks-minister og nuværende folketingsmedlem H.C. Schmidt (V), der havde taget initiativ til konferencen. Det gjorde han, efter at han i JydskeVestkysten i slutningen af december præsenterede et forslag om at gentænke hele processen, når staten tiltvinger sig privat jord mod kompensation - også kaldet ekspropriation. Forslaget kommer på baggrund af flere lokaler sager som eksempelvis de kommende højspændingsmaster langs den jyske vestkyst og striden om Skovgårdsvej i Vejen Kommune, hvor borgere føler sig klemt af myndighederne i større anlægsprojekter.

JydskeVestkysten kunne i december fortælle, at tidligere minister og nuværende folketingsmedlem H.C. Schmidt (V) kræver nye regler for ekspropriation ved store anlægsprojekter. Det sker på baggrund af flere lokale sager som eksempelvis sagen om de kommende kampfly i Skrydstrup, Skovgårdsvej i Vejen og højspændingsmasterne langs den jyske vestkyst, hvor borgere føler, at de bliver tromlet af staten. Ekspropriation dækker over, at offentlige myndigheder overtager privat ejendom mod kompensation.

Hun bakker op om H.C. Schmidts forslag om at give reglerne et gennemsyn.

Høringen afslørede flere problemer med de nuværende regler for ekspropriation. Blandt andet eksperter, landmålere, advokater og borgere, som har oplevet at blive eksproprieret, deltog i høringen, hvor der blev rejst kritik af flere områder.

- Vi ser gerne på en gentænkning af reglerne, men jeg tænker det som en mindre investering. Jeg tænker ikke, at det er så katastrofalt, som nogen får det til at lyde. Men nogle mindre justeringer vil vi gerne være med til, siger han.

Også Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, er klar til at kigge på reglerne. Også selvom han mener, at flere ting fungerer fint i det nuværende system.

Tydelige problemer

Flere kritiserede det nuværende system for at være for lukket. Borgere får ikke en tilstrækkelig forklaring på, hvad der ligger til grund for det beløb, som de modtager som kompensation for den eksproprierede jord, lød kritikken fra flere. Og samtidig er der ikke offentlig adgang til tidligere afgjorte sager og en for lang ventetid på at få sagerne afgjort.

- Det er virkelig plads til forbedringer. Det må man sige. Alene det, at det ikke bliver opgjort detaljeret opgørelse over, hvad man giver i erstatning, viser jo, at der er tydelige problemer, siger H.C. Schmidt, der kræver mere åbenhed i ekspropriationsprocessen.

Han har endnu ikke noget konkret forslag til, hvordan et nyt regelsæt helt præcist bør se ud. På tirsdag holder Folketingets transportudvalg et møde, hvor de vil diskutere mulighederne for at gentænke processen for ekspropriation. Og her vil H.C. Schmidt foreslå, at der kigges på at nedbringe ventetiden i sagerne og sikre mere åbenhed i afgørelser om ekspropriation. Men først skal udvalget have mulighed for at dykke dybere ned i kritikpunkterne, som blev præsenteret under høringen.

- Jeg ser det her som det første møde af flere. Nu skal vi have tid til at undersøge de enkelte emner nærmere, siger H.C. Schmidt.