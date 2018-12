Efter vejstrid, kampfly og maste-sag: Tidligere minister kræver nye regler for ekspropriation

Det sønderjyske folketingsmedlem Hans Christian Schmidt (V) mener, at det blandt andet skal være slut med, at staten anker, hvis borgere vinder sager om ekspropriation. Han skal nu stå i spidsen for udvalg, der skal tage initiativ til at udtænke helt nye sagsgange, når staten overtager privat jord i store anlægsprojekter. Det sker efter flere lokale sager, hvor borgere er kommet i klemme.

Forslag: Det skal i fremtiden være slut med borgere, der bekymrer sig om fremtiden, når der anlægges nye motorveje eller opsættes højspændingsmaster. Det håber folketingsmedlem og tidligere mangeårig minister Hans Christian Schmidt (V) bliver resultatet af hans forslag om at gentænke processen fra et stort anlægsprojekt offentliggøres, til det bliver til virkelighed. Alt for mange borgere kommer nemlig i klemme, når staten igangsætter store byggeprojekter, mener politikeren. Især når staten eksproprierer. - Det går alt for langsomt. Folk er alt for ofte låst fast i en situation, hvor de ikke ved, om de er købt eller solgt, siger han. Derfor skal den sønderjyske eksminister nu stå i spidsen for et udvalg, der skal tage initiativ til en konference i starten af det nye år. Konferencen skal kickstarte et arbejde, hvor det skal undersøges, hvordan fremtidens ekspropriation kunne foregå. Det er Hans Christian Schmidt, der i folketingets transportudvalg har taget initiativ til at starte udvalget, som ifølge den tidligere minister er støttet af et bredt flertal i udvalget.

Ekspropriation Ekspropriation dækker over, at offentlige myndigheder overtager privat ejendom.Både kommuner, stat, regioner og en række offentlige myndigheder kan ekspropriere.



Ved ekspropriation trumfes den private ejendomsret.



Der bliver ofte eksproprieret i forbindelse med anlæggelsen af nye veje, jernbaner, havne osv., men også i forbindelse med eksempelvis vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse er der blevet eksproprieret.

Vejen-sag Hans Christian Schmidt mener blandt andet ikke, at myndigheder i fremtiden skal have lov til at anke sager eller genoptage sager, hvor borgerne har vundet over staten i forhold vedrørende ekspropriation. Et lokalt eksempel på det så man, da storbonden Martin Lund Madsen spærrede Skovgårdsvej ved Vejen, efter han i Højesteret har fået medhold i, at ekspropriationen af en del af hans jord til vejen er ulovlig. Vejen Kommune forsøger nu at få lovliggjort vejen ved at starte en ny eksprioprieringsproces med hjemmel i en anden lovgivning. - I det mindste skal vi i hvert fald have lavet lovgivningen sådan, at staten i så fald skal betale alle procesomkostningerne i forbindelse med ankesager. Ellers bliver det den lille mand mod det store system. Det er en ulige kamp, siger han.

Vend det på hovedet Det er netop Vejen-sagen og en række andre lokale sager, der nu får Hans Christian Schmidt til at foreslå, at hele processen i forbindelse med ekspropriation endevendes. Han peger på sagen omkring de kommende F-35-kampfly på Flyvestation Skrydstrup, og de mange tvivlsspørgsmål om de kommende højspændingsmaster langs den jyske vestkyst som eksempler på sager, hvor borgere er taget som gidsler i statens projekter. Derfor vil udvalget med Schmidt i spidsen i første omgang arrangere en konference, hvor politikere, eksperter og folk, der har været udsat for ekspropriering, forhåbentlig kan finde frem til mulige løsninger på en ny fremgangsmåde. - Jeg så personligt gerne, at man vendte det hele på hovedet, og at man allerede, når projektet præsenteres, har afgjort, om borgerne kan forvente kompensation eller ekspropriation, siger han.

Møder støtte hos kampfly-naboer I Skrydstrup føler en lang række borgere sig i den grad i klemme i statens omdiskuterede køb af 27 F-35-kampfly. Borgerne frygter støjgenerne fra de kommende kampfly, og det er endnu ikke besluttet, om eller hvordan borgerne kan kompenseres. Formanden for foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, Agnes Rosenlund, er derfor positiv over for Hans Christian Schmidts forslag om at endevende processen i forhold til ekspropriation. - Umiddelbart lyder det som en rigtig god idé. Som borger står man i en meget usikker situation. Og når staten kommer tromlende, så er det svært at gennemskue sin retsikkerhed som borger i det her land, siger hun. Det er stadig usikkert, hvor meget de kommende kampfly vil støje. Og selvom nye ekspropriationsregler ikke ville ændre på det, så ville Agnes Rosenlund stadig foretrække, at det fra starten var afklaret, hvordan man i fremtiden vil kunne kompensere borgerne, hvis de bliver udsat for for meget støj. - Det ville have betydet en mindre usikkerhed for hele området ved og omkring flyvestationen, siger hun.