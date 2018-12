En ensom hverdag i folkeskolen med mobbende klassekammerater blev for meget for Kurt Vandborg, da han som 10-årig for første gang forsøgte at begå selvmord. Da han fyldte 18 år havde han forsøgt yderligere to gange, men et navneskift blev symbolet på, at han kom ud på den anden side. I dag husker han på, at han aldrig skal give op.