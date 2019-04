Mellem to og 25 gange har de syd- og sønderjyske kommuner hver især meldt brud på den nye dataforordning til Datatilsynet i det første års tid. Ekspert er positivt overrasket over dataforordningens effekt.

Ifølge en aktindsigt, som JydskeVestkysten har fået hos de ti kommuner i avisens dækningsområde er det sket i alt 103 gange i de første ti måneder med den nye lov. Antallet af anmeldelser til Datatilsynet fordeler sig på alt mellem to og 25 gange i hver af de ti kommuner. Haderslev og Fanø kommuner ligger lavest med kun to brud, mens Vejen og Tønder kommuner har haft flest med hver 25 brud, der er blevet meldt til Datatilsynet.

Databeskyttelse: Mails med fortrolige personoplysninger, der skulle have været sendt som digital post frem for almindelig mail. Breve eller mails, der er endt hos en forkert modtager. Følsomme oplysninger, der fremgår af ruden på en kuvert.

Bedre end tidligere

Ifølge Hanne Marie Motzfeldt, lektor i digital forvaltning på Københavns Universitet, er det godt gået af kommunerne. I forhold til forvaltningernes størrelse er op til 25 brud på persondataforordningen faktisk ganske lidt sammenlignet med tidligere, mener hun.

- Kommunerne vælter sig i personoplysninger. Jeg har beskæftiget mig med området siden 2006, og jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at var der blevet lavet sådan en opgørelse for tre år siden, så kunne du sætte to nuller mere på. Der er sket noget. Persondata er blevet italesat mere, og der er kommet en holdningsændring fra en samlet organisation og dens medarbejdere, siger Hanne Marie Motzfeldt.

Hanne Marie Motzfeldt vil gå så langt som at sige, at hun er forsigtig optimist for fremtiden i forhold til borgernes databeskyttelse efter at have set JydskeVestkystens aktindsigter.

- Gud, hvor har GDPR (databeskyttelsesforordningen, red.) dog virket. Det er påfaldende få brud, der har været i forhold til før. Implementeringsarbejdet har helt sikkert gjort noget, men truslen om bøder har også virket. Det er jo de samme regler som før. Der måtte man heller ikke lække oplysninger, siger Hanne Marie Motzfeldt.