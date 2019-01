Efter store oversvømmelser: Nu vil DMI stramme op på kommunikationen

Onsdag og torsdag lød det fra flere sider, at DMI havde ramt forkert med deres varslinger om de store vandstandsstigninger i blandt andet Syd- og Sønderjylland. Men ifølge DMI har beredskab og befolkning fejlagtigt set på prognoser i stedet for varslinger, og derfor vil DMI nu forbedre sin kommunikation.

Oversvømmelser: Prognoserne fra DMI holdt langt fra stik, da store dele af Syd- og Sønderjylland onsdag blev ramt af oversvømmelser. Derfor kom det også bag på mange - både blandt beredskab og befolkning, at oversvømmelserne blev så store, som de gjorde. Blandt andet steg vandstanden med 166 centimeter i Aabenraa og 159 centimeter i Kolding. Men de store vandmasser burde ikke være kommet som en overraskelse, for i farlige vejrsituationer skal man nemlig altid lytte til DMI's varslinger og ikke prognoser, fortæller direktør for DMI, Marianne Thyrring. - Når vejret udvikler sig voldsomt, kan prognoserne aldrig stå alene. Det bør beredskabet også vide. Og faktisk sad vores varslinger lige i skabet, siger hun og tilføjer, at varslingerne for vandsstandsstigningerne dog ramte lidt under i Roskilde og Bagenkop. Progonoser fra DMI genereres automatisk, hvorimod varslinger, der er baseret på prognoserne, justeres af meteorologer på baggrund af erfaring, faglig viden og lokalt kendskab.

DMI's vandstandsvarslinger i Syd- og Sønderjylland Varsel for Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg: Den 1. januar kl. 00.38: 120-160 cm.



Den 2. januar kl. 08:28: 140-160 cm.



Den 2. januar kl. 14:06: 150-175 cm.



Lokale målinger af vandstande:



Kolding kl. 16.00: 159 cm.



Haderslev kl. 15.20: 150 cm.



Aabenraa kl. 14.50: 166 cm.



Sønderborg kl. 14.40: 162 cm.



Kilde: DMI

Der må ikke være tvivl Fra blandt andet TrekantBrand lød det onsdag, at beredskabet lykkedes med at håndtere de store vandmængder hele dagen - men at det skete på trods at et forkert varsel fra DMI. Her var der dog heller ikke tale om et varsel. I en pressemeddelelse udtaler Marianne Thyrring, at DMI nu vil arbejde på at blive mere skarpe i sin kommunikation om forskellen mellem prognoser og varsler: - I farlige vejrsituationer skal der ikke være tvivl om, hvilke oplysninger beredskaberne skal forholde sig til, og det skal vi gøre bedre. Det er vigtigt, at vi får gjort helt tydeligt, at borgere og beredskaber skal forholde sig til vores varsler og ikke alene vores prognoser.

Ministeren inddrages Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen vil på baggrund af onsdagens hændelser og miskommunikationen nu bede energi,- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) se på sagen. - Jeg vil sende ham et skriftligt spørgsmål, hvor jeg gerne vil vide, om ministeren har tænkt sig at tage nogle initiativer til at sikre, at der vil blive lavet bedre og mere præcise prognoser i fremtiden. For eksempel om det er muligt at forbedre det datamateriale, der ligger til grund for prognoserne, siger Christian Rabjerg Madsen. Samtidig vil han bede ministeren om en afklaring på, hvad der er gået galt i kommunikationen mellem DMI og beredskaberne i forbindelse med onsdagens oversvømmelser.