Politik: VUC Syd-sagen er nu i den grad kommet på dagsordenen på Christiansborg. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har indkaldt til et møde på torsdag omkring den seneste udvikling i sagen om den skandaleombruste skole. Det oplyser det lokale folketingsmedlem Jesper Petersen (S), som i sidste uge indkaldte ministeren til et lukket samråd for at få sagen på dagsordenen.

Det skete, efter at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afsatte VUC Syds bestyrelse på grund af skolens alvorlige økonomiske problemer. Det samråd er nu aflyst til gengæld for et møde mellem forligskredsen på uddannelsesområdet, som tæller alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet. På dagsordenen er udelukkende VUC Syd-sagen, fortæller Jesper Petersen, der takkede ja til ministerens tilbud om et møde frem for et lukket samråd.

- Det vigtige for mig har hele tiden været at få en direkte diskussion med ministeren om at sikre fremtiden for VUC Syd og voksenuddannelse i Sønderjylland. Det handler ikke om politisk polemik eller om at hænge nogen ud, siger Jesper Petersen.

Han ser det faktisk som en fordel, at det lukkede samråd er blevet skiftet ud med et politisk møde.

- Jeg ser det i virkeligheden som en genvej til der, hvor vi skal hen. De politikere, der sidder om bordet, er også dem, der kan være med til at sikre, at der i fremtiden er et VUC Syd, siger han.