Efter samråd: Minister åbner for ændring af millionfejl

Samråd: Borgmestre, der angiveligt har tabt millioner på en fejl i udligningssystemet, kan nu med god grund have forhåbninger til, at problemet er løst i 2019. Sådan lyder konklusionen, efter økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) tirsdag var i lukket samråd for at forklare, hvorfor blandt andet syd- og sønderjyske kommuner ifølge en undersøgelse fra Dataproces har tabt mere end 120 millioner siden 2007.

- Jeg kan sige, at den problematik, vi har diskuteret i dag - det har jeg også sagt til udvalget - har jeg et ønske om at få løst, og det kommer vi med forslag til at løse og håber så, at Folketingets partier vil være med, så det er løst pr. 1. januar 2019, sagde Emil Ammitzbøll-Bille ifølge Nordjyske.

Det var Socialdemokraterne, der havde kaldt ministeren til samråd, efter det er kommet frem, at udlændinges uddannelsesbaggrund siden 2007 ikke er blevet opgjort. Derfor er alle udlændinge blevet betegnet som "25-49-årige uden erhvervsuddannelse".

Det betyder, at en række kommuner har modtaget en stor pose penge for en social belastning, de ikke har haft. Eksempelvis har Københavns Kommune ifølge en undersøgelse fra Dataproces samlet scoret knap to milliarder kroner på fejlen siden 2007 på bekostning af eksempelvis Esbjerg og Kolding kommuner, der er blevet snydt for henholdsvis knap 60 og 52 millioner siden 2007. Det har mødt stor kritik hos flere borgmestre.