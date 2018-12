Efter omstridt parkeringsregel: Lastbiler kan stadig ikke finde ledige pladser på rastepladserne

Kapacitetsmanglen på de danske rastepladser er kun blevet større med 25-timers-reglen for lastbilschauffører. Det er de tilbagemeldinger, som brancheorganisationen ITD har fået fra sine medlemmer knap et halvt år efter, reglen trådte i kraft. Caféejer på en rasteplads ved Kolding er enig i kritikken.

Parkering: Det er ikke blevet nemmere for lastbilschauffører at finde ledige parkeringspladser på de danske rastepladser. Det er brancheorganisationen for vejgodstransport, ITD's, klare indtryk knap et halvt år efter, at den omdiskuterede 25-timers-regel trådte i kraft den 1. juli 2018.

Reglen betyder, at chauffører på danske veje maksimalt må parkere på offentlige rastepladser i 25 timer ad gangen, men ifølge politisk chef ved ITD, Jørn-Henrik Carstens, så har den ikke virket efter hensigten. Udover at kontrollere, om 25-timers-reglen bliver overholdt, så bliver andre parkeringsregler i samme ombæring nu også kontrolleret hyppigere end tidligere, fortæller han, at organisationens medlemmer beretter.

Rastepladsernes parkeringsbåse er typisk så store, at de kan rumme et såkaldt modulvogntog på 25 meter. Ifølge Jørn-Henrik Carstens har chaufførerne derfor i mange år løst kapacitetsproblemet ved at parkere to lastbiler på tværs af båsene, hvis et sættevognstog på 17 meter har optaget en bås og efterladt plads bag sig. Men dette risikerer de nu at få bøder for.

- Det gør ondt værre, for så er der endnu færre pladser. Så længe de holder inden for det område på pladsen, som er markeret af til lastbiler, så ser vi ikke noget problem i, at de holder på tværs af båsene. Selvfølgelig skal man holde i båsene. Men når der ikke er mere plads, så har de løst det på den måde. Det har de egentlig altid gjort, uden at det var en udfordring, men det er det blevet nu, siger Jørn-Henrik Carstens.