Efter mindre end et døgn: Sydjysk folketingskandidat melder sig ud af Stram Kurs

Valg: Stram Kurs' første sydjyske kandidat til folketingsvalget, Kim Holmgaard Madsen, nåede kun at være folketingskandidat i mindre end 24 timer. Han har nemlig besluttet at melde sig ud af Stram Kurs. Det bekræfter han over for JydskeVestkysten.

Den afgørende årsag er, at han ikke kan blive lovet en plads som spidskandidat i Sydjyllands Storkreds.

- Jeg havde fået at vide, at jeg skulle være spidskandidat, og det er det, jeg har takket ja til. Da det så bliver annonceret, at jeg stiller op, kan jeg ikke få bekræftet, om jeg er spidskandidat, siger han.

Kim Holmgaard Madsen blev ved middagstid tirsdag præsenteret som det yderliggående islamkritiske partis første og indtil videre eneste kandidat i Syd- og Sønderjylland. Stram Kurs-leder Rasmus Paludan har over for JydskeVestkysten tidligere bekræftet, at han selv overvejer at stille op i Sydjyllands Storkreds.

- Jeg kan ikke få at vide, om jeg er spidskandidat eller ej, og det skyldes, at han selv overvejer at stille op hernede, siger Kim Holmgaard Madsen, der mener, det er afgørende for ham allerede nu at vide, om han bliver spidskandidat.

- Jeg har altså brug for at vide, om jeg er nummer et eller syv på listen, siger han.