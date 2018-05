Efter mere end to uger med aflysninger: Folketingspolitiker raser over sydjysk togkaos

Problemerne betyder, at der kun kører et begrænset antal intercitytog om morgenen og om eftermiddagen.

Seks dage efter den melding lader det ikke til, at der er sket afgørende nyt i sagen. Banedanmark vil i hvert fald ikke stille op til et interview, og deres presseafdeling oplyser til JydskeVestkysten, at de ikke har flere kommentarer på nuværende tidspunkt. Banedanmark forventer dog at kunne fortælle nyt om sagen i starten af næste uge.

Der har været problemer med togstrækningen siden 9. maj. Banedanmark oplyste i en pressemeddelelse fredag i sidste uge, at fejlene skyldes en mulig fejl i kørestrømsanlægget. Derfor kører der kun diesel- og ikke el-tog på strækningen. På det tidspunkt var det for tidligt at sige, hvad årsagen til problemet er.

Bør give erstatning

Hos den uafhængige organisation Passagerpulsen, som varetager interesser for passagerer i offentligt transport, kalder man problemerne mellem Esbjerg og Kolding for beklagelige. Men kritikken er noget mere afdæmpet.

- Det er selvfølgelig uheldigt, at man ikke kan opgive informationer om, hvornår det slutter. Men jeg går ud fra, at de gør alt for at løse problemerne. Selvom man ikke ved med sikkerhed, hvornår problemerne er ovre, er det bedre at melde et cirkatal ud, frem for slet ikke at sige noget, siger politisk medarbejder Rasmus Markussen.

Han opfordrer desuden til, at passagerer kompenseres for aflysninger og forsinkelser.

- Det kan være alt fra rabat på næste periodekort til gratis forplejning i form af kaffe, te og vand, siger han.

På DSB's hjemmeside var meldingen torsdag, at der endnu ikke er nogen prognose for, hvornår togene kører normalt igen. Banedanmarks personale arbejder på strækningen for at rette fejlen