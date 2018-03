Efter måneders forhandling: Politisk aftale afblæser vagtlægekrise

Der er nu indgået en bred politisk aftale om at fritage den enkelte vagtlæge fra det omstridte gebyr, der fik 63 vagtlæger til at kvitte jobbet i Region Syddanmark. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) forventer, at lovforslaget er endeligt vedtaget inden sommerferien.

Vagtlæger: Efter flere måneders forhandlinger er der nu sandsynligvis sat et punktum for den vagtlægekrise, der fik 63 vagtlæger til at sige op i Region Syddanmark. Samtlige partier i Folketinget står nemlig bag en ny politisk aftale, der betyder, at den enkelte vagtlæge i fremtiden slipper for at betale et gebyr på 4.000 kroner. Det fortæller Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til JydskeVestkysten.

- Jeg meldte allerede kort efter nytår ud, at der skulle findes en løsning på problemet. Nu er der fundet en løsning, som bliver sendt i høring, siger sundhedsministeren.

Hun fortæller, at den politiske aftale betyder, at der i fremtiden skal betales ét gebyr for hver enkelt lægevagtenhed i regionerne. En regning, som derfor lander hos regionerne. Dermed slipper hver enkel vagtlæge for at betale det planlagte gebyr på 4000 kroner, som fik de mange vagtlæger til at sige stop.