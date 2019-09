Efter kritik fra borgmestre: VUC Syd rykker tilbage i egne lokaler i Tønder

Opråb: Sønderjyske borgmestres opråb i VUC Syd-sagen ser nu ud til at være blevet hørt. Som JydskeVestkysten kunne fortælle onsdag, har borgmestrene i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa i et brev til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kritiseret beslutningen om at lade skolens undervisning i Tønder foregå i lokaler hos andre uddannelsesinstitutioner. På baggrund af blandt andet den kritik har VUC Syds midlertidige styre nu besluttet, at en række elever igen flytter i egne lokaler i Tønder.

- Vi er bevidste om, at den tomme bygning signalerer fravær af VUC Syd i Tønder. Det har ikke været hensigten, men konsekvensen. Derfor har styret besluttet at flytte AVU-undervisningen tilbage i bygningen fra næste mandag, den 16. september, siger formand for det midlertidige styre Laust Joen Jakobsen i en pressemeddelelse.AVU står for almen voksenuddannelse og er et tilbud til voksne over 25 år, der gerne vil forbedre sig i et eller flere fag på 9. og 10. klasses niveau.

Formanden fortæller samtidig, at skolen nu vil intensivere dialogen med Tønder Kommune for at afklare, hvordan kursisttilgangen i Tønder kan styrkes.

- Der må ikke herske tvivl om, at styret har ønske om og vilje til at arbejde for øget tilgang til VUC Syds aktiviteter i Tønder på linje med aktiviteterne i Sønderborg, Aabenraa og Haderslev, siger han.