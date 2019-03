Ingen patienter kommer til at få en dårligere service, når læge Hung Le inden længe begynder at tilbyde ekstraservice til de patienter, der betaler ekstra. Det understreger lægen, som giver en garanti til de bekymrede politikere.

Ikke en eneste patient hos læge Hung Le i Christiansfeld vil opleve dårligere service, når lægen efter planen om kort tid åbner for, at patienter mod betaling kan købe sig til bedre service i form af en plus- eller premium-ordning.

Løftet kommer fra lægen, efter at både regionsrådspolitikere, folketingspolitikere og sundhedsministeren den seneste uge har kritiseret Hung Les model for blandt andet at opdele patienter i et a- og et b-hold. Tirsdag skal medlemmerne af regionens samarbejdsudvalg for praktiserende læger diskutere sagen.

- Jeg garanterer, at ingen får dårligere service, siger den 41-årige læge, der begyndte i lægepraksissen ved årets begyndelse.

For 799 kroner kan patienter blandt andet få foretaget blodprøver og aflæst hjertediagrammer på deres arbejdsplads eller derhjemme.

Hung Le mener, at politikerne og andre kritikere farer frem på et alt for løst grundlag.

Ifølge regionen er ordningen ikke i strid med reglerne, og på hans hjemmeside understreger den 41-årige læge, at konceptet ikke vil påvirke de "almindelige" patienter. "Alle patienter vil bevare deres plads i køen - ingen kommer foran", skriver lægen og tilføjer, at ventetiden også vil være den samme.

- Jeg mener ikke, at ordningen er det problem, man gør det til. Ordningen er en løsning i sig selv, påpeger Hung Le.