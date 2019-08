Efter krisemøde: Regionen kræver handlingsplan fra TDC

Regionen har fredag afholdt et alvorligt møde med TDC for at få en afklaring på de tekniske problemer syddanskerne har oplevet i den seneste uge. Nu skal TDC levere en handlingsplan.

Regionalt: TDC skal levere en handlingsplan for, hvordan nedbrud i TDC's net fremover kan undgås. Sådan lyder konklusionen fra Region Syddanmark, efter fredagens krisemøde med teleselskabets ledelse i regionshuset i Vejle. - TDC skal lave en plan for, hvordan de vil arbejde videre med at modernisere deres telefonnet, som har været skyld i de nedbrud, der har været i den sidste tid, siger regionens koncerndirektør, Kurt Espersen. Krisemødet sker som følge af gentagne nedbrud på TDC's net siden maj, der har betydet, at borgere i regionen ikke har kunnet komme igennem på 112. Alene i den seneste uge har der været tre nedbrud på tre forskellige dage. - Nedbruddene har været uholdbare for os, og vi kan ikke leve med den slags uheld. Vi har borgere, der er frustrerede og utrygge, og vi har medarbejdere, der ikke kan leve op til deres potentiale, når de ikke kan kommunikere, siger Kurt Espersen. På mødet blev forsikrede TDC regionen for, at teleselskabet vil sætte vind i alle sejlene for at skabe et stabilt telefonnetværk. - TDC har lovet, at de fremover hurtigere vil melde ud til borgerne, at der er et nedbrud, så det ikke er os, der skal lave den udmelding, siger Kurt Espersen.

TDC-nedbruddet i Region Syddanmark Natten til søndag den 12. maj frem til den 14. maj måtte ansatte på Sygehus Sønderjylland bruge deres privattelefoner, da de interne telefonnumre på sygehuset var gået ned på grund af en driftsproblemer hos TDC.

Patienter havde af samme årsag problemer med at kontakte sygehuse, vagtlægen og alarmcentralen. Om mandagen var der stadig problemer, men midlertidige løsninger blev fundet.

Den 4. juni var det ikke muligt at kontakte sygehuse, brandvæsen og politi i hele Region Syddanmark på grund af en fejl hos TDC. Fejlen blev rettet efter en times tid.

Lørdag den 24. august betyder ustabile forbindelser hos TDC, at syddanskerne har problemer med at kontakte lægevagten eller sygehuse i regionen. Fejlen blev rettet natten til søndag.

Den 28. august har TDC problemer med 2G- og 3G-netværkerne i Region Syddanmark. Fejlen rettes efter to timer. Samme fejl rammer hele Region Syddanmark den 29. august.

Regionen får mere indsigt TDC og Region Syddanmark vil også begynde at kigge alle deres alternative kommunikationsveje igennem: - Disse skal forstærkes, så vi kan opretholde en meget høj patientsikkerhed, skulle vi komme ud for en situation, hvor der er nedbrud igen, siger Kurt Espersen. Kurt Espersen fortæller, at regionen og TDC vil arbejde meget tættere sammen omkring kommunikationen. Regionen vil fremover blive langt mere involveret i TDC's ændringer af systemer, så regionen ved, hvad der ændres og hvornår. - Vi får mere indsigt i TDC's ændringer, så vi kan sikre os, at de nødvendige risikobetragtninger er taget, så vi kan mobilisere folk, inden ændringerne sker. På denne måde står vi ikke på samme bare bund, hvis der skulle komme et nedbrud, siger Kurt Espersen. Har man i Region Syddanmark savnet denne indsigt? - Det er klart, at når der foregår ændringer i et mobilt netværk, som er så livsvigtigt og samfundskritisk, så er der et behov for tættere dialog og dybere involvering, siger Kurt Espersen.

Tættere samarbejde, større tryghed TDC har i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark beklaget situationen overfor syddanskerne: - Vi vil gerne undskylde overfor de borgere og medarbejdere, der kan have været påvirket af situationen, siger Michael Moyell Juul, der er koncerndirektør i TDC. Teleselskabet forsikrer regionen, at de vil anvende alle nødvendige ressourcer for at løse situationen, og regionen har tiltro til, at TDC kan klare opgaven. - Jeg er sikker på, at TDC tager det her dybt alvorligt. Vi var til møde med TDC's ledelse, så det er det højeste plan i selskabet, der er lagt vægt bag ordene - så det stoler vi på, siger Kurt Espersen. Hvor trygge kan borgerne så være på, at de fremover ikke vil blive ladt i stikken, når de foretager et akutopkald? - Vi er i hvert fald blevet betrygget ret meget efter det her møde, så jeg håber og tror, at borgerne kan føle sig mere trygge, siger Kurt Espersen. Regionen har foreslået TDC, at de kan samle systemændringerne i nogle større klumper, så der kun sker ændringer et par gange om året.