Efter konkurs: Formand får selv lov at gøre regnskabet op i skandaleramt medicinalfirma

Europharmas egen bestyrelsesformand, Jørgen Makholm, er udpeget som kurator for virksomhedens konkursbo, selvom en kurator skal være upartisk. Han fortalte ifølge skifteretten ikke, at han også tidligere har været bestyrelsesformand for et selskab med samme ejer og har fungeret som advokat for Europharma. Skifterettens funktionschef vil nu undersøge sagen og har indkaldt til nyt møde, hvor der bliver mulighed for at vælge en ny kurator.