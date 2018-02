Efter heftig kritik: VUC Syd lægger sig fladt ned

VUC Syd-sagen kort

Sagen om VUC Syd begyndte i juni måned sidste år, og hele forløbet blev indledt med en historie om en dyr studietur til USA for bestyrelsen og den øverste ledelse. To dage senere valgte den daværende direktør, Hans Jørgen Hansen, at fratræde sin stilling. Herpå fulgte flere skandalesager.I september politianmeldte den tidligere tillidsrepræsentant Jørgen Holstener Larsen en række ledere for at have begået det, han betegner som økonomisk kriminalitet. Han anmeldte tidligere direktør Hans Jørgen Hansen, vicedirektør Hans Juhl og bestyrelsesformand H.P. Geil.Syd- og Sønderjyllands Politi valgte at stoppe efterforskningen i december, da det ikke mente, der var grundlag for at rejse sigtelse.4. januar klagede Jørgen Holstener Larsen over politiets afgørelse til Statsadvokaten. 2. februar besluttede Statsadvokaten, at politiet skal indlede en efterforskning.Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggjorde onsdag den 31. januar en påtænkt afgørelse efter længere tids undersøgelse af en række forhold på VUC Syd. Undersøgelsen blev iværksat på baggrund af en række mediesager, hvor en lang række forhold på VUC Syd blev kritiseret. Ifølge den påtænkte afgørelse har VUC Syd begået en lang række alvorlige fejl og i flere tilfælde langt fra udvist den sparsommelighed, som man kan forvente, skriver styrelsen. Blandt andet blev tre medarbejderture til udlandet markant dyrere end tilladt. VUC skal betale styrelsen 1,2 millioner kroner tilbage.