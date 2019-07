Efter fyring af direktører: Landbosyd kan ikke redegøre for regninger for en halv million

Landbosyd har registreret timeforbrug for knap en halv million kroner i 2018 og 2019, som landboforeningen ikke kan redegøre for. Rod med faktureringer fik Landbosyds bestyrelse til at afsætte direktionen, men det er alligevel ikke sikkert, at kunderne får pengene for den fejlagtige fakturering tilbage. Også selvom problemet måske er endnu større.