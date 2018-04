Efter frygt fra borgmestre: Folketingspolitikere bakker op om nye statsjob uden for København

Carl Holst (V) og Benny Engelbrecht (S) forstår begge godt, hvorfor sønderjyske borgmestre frygter, at nye statslige arbejdspladser, der skal bremse proformaægteskaber, bliver placeret i Hovedstaden. De lover begge at gøre sit for, at få ny central enhed placeret uden for København.

Statsjob: Det er bestemt ikke ubegrundet, når Tønder-borgmester Henrik Frandsen (V) og Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S) frygter, at ny central enhed mod proformaægteskaber bliver placeret i København. Både i rød og blå blok er der fuld forståelse for frygten, efter Udenrigsministeriet 1. januar valgte at placere nye statsjob i København.

- Regeringen placerede en ny enhed på den dyreste adresse, man kan finde i København, og derfor frygter jeg da også, at det går på præcis den samme måde, når den nye enhed mod proformaægteskaber skal placeres, siger den lokalvalgte finansordfører Benny Engelbrecht (S).

Det var da Inger Støjbergs (V) Udenrigsministerium 1. januar placerede et nyt nationalt id-center i København, at frygten for flere nye statsjob i hovedstaden for alvor tog til. Og selv hos Støjbergs partifælle Carl Holst (V) er der fuld forståelse for, at den sag har spredt frygt hos provinsborgmestre.

- Jeg har fuld forståelse for, at der er frygt for, at man per definition placerer enheder i København i stedet for kun i særlige omstændigheder at placere det i hovedstaden. Det bør og skal være sådan, at man løbende vurderer, om nye statsarbejdspladser kan placeres uden for København, siger Venstres socialordfører.

Men hvorfor placerede i så det nye nationale id-center i København?

- Det eksempel har jeg ikke været inde over. Jeg konstaterer, at ministeren har sagt, at der er særlige forhold, der betyder, at den skal placeres i København.