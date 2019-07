En god høst, stabile mælkepriser og udbrud af afrikansk svinepest i Asien betyder en markant bedre økonomi for landmænd efter den katastrofale tørke forrige sommer. Vi vil opleve et betydeligt fald i antallet af konkurser, lyder forventningen.

Optimisme: Efter et 2018 med historisk tørke og en økonomisk hjælpepakke på 380 millioner kroner, har landmændene i år grund til at juble over en lysere fremtid. 2019 er i den grad gået landmændenes vej, og senest er landmændene lige nu i gang med en lovende høst. Vejrguderne har været med landmændene, og efter en rekordtør sommer forrige år ser årets høst ud til at give mere luft i de trængte landmænds økonomi. - Det er en af de bedste høster, jeg har set i de 30 år, jeg har været landmand, siger formand for Landbosyd Mogens Dall. Det er ikke kun høsten, der er gået landmændenes vej. En række faktorer bidrager ifølge landbrugets videnscenter Seges til, at den økonomiske situation ser ganske fornuftig ud. Mælkeproducenterne oplever stabile priser efter flere ustabile år, og så har ulykke hos de asiatiske svineproducenter skabt glæde hos de danske svineproducenter. Som JydskeVestkysten fortalte i juni, har den afrikanske svinepest bredt sig som en steppebrand i Asien med udbrud i Kina, Vietnam, Cambodia og Mongoliet. Det får kineserne til at købe mere dansk svinekød, og derfor stiger priserne. Siden årsskiftet er svinepriserne steget fra 8,30 kroner til 11,20 kroner. Ifølge Landbrugsavisen er Kinas svinebestand skrumpet med en fjerdedel, siden svinepesten ramte landet.

Sover godt om natten Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges, fortæller, at den gode høst, de stabile mælkepriser og svinepestens hærgen i Asien giver fremgang hos både svineproducenter, mælkeproducenter og planteproducenter. Kun minkproducenter lider under en fortsat presset økonomi. Han vurderer, at fremgangen hos de danske landmænd vil betyde et markant fald i antallet af konkurser den kommende tid. Derudover giver det mange landmænd mulighed for at komme af med deres gæld. En analyse fra Seges viste i 2018, at hver femte landmand havde så presset en økonomi, at de reelt levede på bankens nåde. Det skyldtes kombinationen af en historisk tørke samt lave svine- og minkpriser. Den situation er nu ændret betragteligt, vurderer Klaus Kaiser, der dog ikke vil sætte tal på, hvor betydelig en forbedring, der er tale om. - Men det ser generelt ganske fornuftigt ud, siger Klaus Kaiser, der forventer, at de lyse tider vil fortsætte et stykke tid endnu. - Det er svært at se de helt store ulykker forude, men landbruget er udsat for mange forskellige risici, så man skal aldrig sige aldrig, siger han. Den udmelding skaber glæde hos de sønderjyske landmænd. - Jeg sover rigtig godt om natten og glæder mig til næste dag. Det er en del år siden, at det har set så godt ud, siger Mogens Dall.

Banken skal betales Også hos Sønderjysk Landboforening er der optimisme at spore. - Der er grund til opmuntring, men jeg er også realist, siger formand Christian Lund, der peger på, at landbruget fortsat er økonomisk presset. - Vi har stadig et minus på kontoen i forhold til sidste år. Det var tvingende nødvendigt, at vi havde et bedre år i år, men der er stadig mange udfordringer, siger landboformanden, der sammen med Mogens Dall opfordrer andre landmænd til at udnytte fremgangen til at få betalt af på gælden. - Nu er første opgave at blive kvit med banken. Det har højeste prioritet, nu hvor man har oplevet, hvordan det er at være på kanten, siger Mogens Dall. Ifølge Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi tabte landbruget 4,1 milliarder kroner på forrige års tørke.