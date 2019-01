37-årige Sanela Salihovic fra Bosnien kæmpede år efter år for at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter en faldulykke. Hendes største ønske var at bidrage til samfundet, men helbredet spændte ben gang på gang, indtil hun fandt ud af, at hendes bosniske baggrund kunne hjælpe hende til at hjælpe andre. Nu er hun en del af det nyoprettede tolkecenter i regionen.