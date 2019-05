Efter chokerende meldinger om støj: Onsdag flyver kampfly for første gang i dansk luftrum

Efter mere end et års polemik omkring indkøbet af 27 nye F-35-kampfly kommer de støjende kampfly for første gang til Danmark og Skrydstrup onsdag. Der bliver blandt andet foretaget støjmålinger, som dog ikke får nogen betydning for borgernes mulighed for kompensation.

Kampfly: Der bliver skrevet et stykke dansk forsvarshistorie, når to norske F-35-kampfly onsdag lander og letter på Flyvestation Skrydstrup. Det bliver nemlig samtidig første gang, at de meget omdiskuterede kampfly lander på en dansk flyvestation og flyver i dansk luftrum. Formålet er at give bekymrede naboer nær flyvestationen et indblik i, hvor meget de nye kampfly støjer. For første gang kan borgerne i Sønderjylland nemlig opleve kampflyet i aktion, når det flyver nogle af de flyveruter, som sønderjyderne vil opleve på jævnlig basis, når de nye kampfly ankommer til Skrydstrup i 2023.

- Formålet er, at man i lokalbefolkningen kan opleve forskellen på støjbelastningen, vibrationerne, de visuelle indtryk, og hvilket indtryk man generelt får med de kommende F-35-fly sammenlignet med F-16-kampflyene, fortæller koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriet Per Pugholm Olsen.

Demonstrationsflyvningen gennemføres over to tidsperioder på hver cirka 30-45 minutter. Hver flyvning gennemføres med et dansk F-16-kampfly og et norsk F-35-kampfly, som svarer til det fly, Danmark anskaffer. De to kampfly følger hinanden med cirka tre minutters afstand, så borgerne omkring flyvestationen med egne ører kan mærke, hvor meget mere de nye kampfly vil støje.