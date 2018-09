Efter bestikkelsesanklager: Regionen kræver åbenhed om hudlægers studieture

Koncernchef i Region Syddanmark Kurt Espersen forklarer, at sagen blev drøftet med de øvrige regioner under et møde i august.

Studieturen var arrangeret og betalt af selskabet 1 Bedre Liv, som sender patienter på klimarejser i Israel. Her bliver patienter over en måned behandlet primært med sollys. JydskeVestkysten har over sommeren afdækket, hvordan hudlægen samtidig var den læge, som sendte klart flest patienter afsted i skattebetalte klimaterapibehandlinger til omkring 35.000 kroner stykket med netop 1 Bedre Liv.

Åbenhed: Når hudlæger inviteres med på betalte studieture til udlandet, skal regionerne i fremtiden have besked. Sådan lyder opfordringen fra Region Syddanmark i kølvandet på en sag, hvor en vestjysk hudlæge af sin kompagnon er blevet anklaget for at have taget imod bestikkelse, efter at hudlægen som den eneste hudlæge i Region Syddanmark deltog i en studietur til Israel med flere ansatte. Dele af programmet var uden fagligt indhold.

Kendte ikke til studietur

Han fortæller, at det var Region Syddanmark, der foreslog åbenhed om studieturene på baggrund af sagen, og at der var opbakning fra de øvrige regioner.

- Det er de samme regler, der gælder for medicinalfirmaer, når de inviterer nogle af vores læger på kongresser og studieture. Så det er for at sikre samme forhold for den del af vores forretning, siger Kurt Espersen, der dog ikke lægger skjul på, at anklagerne mod den vestjyske hudlæge har været afgørende for, at regionen nu kræver fuld åbenhed.

- Det har vist os, at der er et område her, vi ikke har helt styr på, og det er vi nødt til at have for at sikre, at der er fuld habilitet blandt lægerne.

Hvad har I ikke haft styr på?

- Man kan måske ikke sige, vi ikke har styr på noget. Men vi er opmærksomme på, at der er nogle studieture, vi ikke har kendt til, siger Kurt Espersen og tilføjer:

- Vi ser ikke noget odiøst, i, at man inviterer folk på en studierejse. Det skal bare være transparent, hvem der kommer afsted og så videre, siger han.

Den anklage hudlæge og 1 Bedre Liv afviser anklagerne om bestikkelse.

De nye retningslinjer forventes at træde i kraft senere på året.