Efter afsløring af digitale sexkrænkere: Organisationer forlanger handling

Tusindvis af danske kvinders nøgenbilleder bliver hver dag handlet, byttet og købt på internationale chat-hjemmesider. Politiet gør ikke nok for at stoppe handlen af billeder og private videoer på internettet, mener organisationen Dansk Kvindesamfund.

For godt et år siden stod justitsminister Søren Pape Poulsen (K) frem og forlangte en mere koncentreret indsats mod hævnporno. Men selv om omfanget af digitale sexkrænkelser er stort, er der fortsat ikke mange af brugerne fra siderne, der kommer for retten.

Krænkelser: JydskeVestkysten kunne søndag fortælle om omfattende handel af nøgenbilleder og videoer på et internationalt chatforum. Her findes materiale af tusindvis af navngivne danske kvinder, og mindst to hundrede af de kvinder bor i Syd- og Sønderjylland.

"Ja, man kan anmelde et chatforum. Der skal bare ifølge Retsplejelovens paragraf 742 være begrundet mistanke om, at der er sket noget kriminelt - så kan vi optage anmeldelse... Dansk politi har netop rejst over 1000 sigtelser i Operation Umbrella. Så ja - vi kan også magte store sagsporteføljer".

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi bliver sagerne om digitale krænkelser dog prioriteret. Heller ikke her har det været muligt at tale med de relevante medarbejdere, men kommunikationsmedarbejder Helle Lundberg skriver følgende i en mail:

- Ligesom for alle os andre er det kommet bag på politiet, hvor stort et omfang digitale sexkrænkelser har. Vi har brug for en langt mere effektiv og koordineret indsats på tværs af landegrænser og politikredse, hvis vi skal bekæmpe det her problem, siger hun.

Men generelt gør politiet ikke nok for at dæmme op for problemet, mener Miriam Michaelsen, der er partner hos NJORD Law Firm, og en af Danmarks førende jurister i sager om digitale krænkelser, og bestyrelsesformand for organisationen Digitalt Ansvar. Hun kritiserer prioriteringen af sagerne.

Dansk Kvindesamfund: Ikke ressourcer nok

Signe Vahlun, næstforkvinde hos organisationen Dansk Kvindesamfund, mener dog ikke, at politiets indsats er tilstrækkelig.

- Man kan sammenligne det med, hvordan det var på voldtægtsområdet for ganske få år siden. I dag står folk ved skranken på politistationen og bliver afvist med, at "du kunne også bare selv have ladet være med at tage det billede til at starte med", siger Signe Vahlun, men påpeger, at politiet er lydhøre over for det stigende problem med digitale sexkrænkelser. Ansvaret ligger ikke kun hos politiet.

- Politiet har ikke nok ressourcer til at tage sig ordentligt af de her sager. Men det er også en ond cirkel. Hvis folk ikke anmelder sagerne, så ved politiet ikke, hvor stort problemet er, og så kan politiet ikke bede om at få afsat ressourcer til det.