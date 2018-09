Efter Obama-besøg: Kommunen vil ikke længere bruge omstridt model

Kolding Kommunes borgmester mener, at der er alt for stor usikkerhed ved den nuværende målemetode, som giver kommunen indblik i, hvor stor værdi den enkelte medieomtale af kommunen har. Han har tidligere henvist til, at det første døgns omtale af Obamas besøg var to millioner kroner værd.

Sag: Besøget af Barack Obama fredag har givet massiv omtale af Kolding Kommune. Men kommunens borgmester, Jørn Pedersen (V), vil ikke længere bruge samme model som hidtil til at måle værdien af medieomtale, som blandt andre Kolding Kommune benytter virksomheden Retriever til at vurdere. Den beregner effekten af medieomtale ved at sammenligne værdien af en nyhedsartikel i et medie med, hvad det ville have kostet at købe den samme spalteplads til en annonce.

Da aftalen med Obama var blevet kendt, argumenterede Jørn Pedersen for, at de 750.000 kroner, som Kolding Kommune ville bidrage med til arrangementet, allerede var tjent hjem. Ifølge Jørn Pedersen ville det have kostet to millioner kroner at indrykke annoncer svarende til den medieomtale, som annonceringen af Obama-besøget skabte det første døgn.

Som beskrevet i JydskeVestkysten i august tager Retriever selv afstand fra metoden og har beskrevet, "at tallet, man sidder med, ikke har grobund i virkeligheden".

Borgmesteren erkender nu, at han ikke havde henvist til de to millioner, hvis han havde vist, at tallet var så usikkert. Han henviser til, at tal for PR-værdien af et arrangement er flittigt benyttet i medierne.

- Men nu skal vi se, om Retriever overhovedet er den rigtige leverandør. Jeg kan sagtens forestille mig, at vi skifter, siger Jørn Pedersen.