Efter MDMA-sag: Politiet har ikke modtaget flere henvendelser

Lørdag morgen blev to piger indlagt fra Fanø, efter de formentlig havde taget stoffet MDMA. De er dog uden for livsfare. Episoden skete blot få dage efter, at en 15-årig dreng døde af samme stof.

Fanø: To unge piger på 15 og 16 år blev lørdag morgen transporteret til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor de blev indlagt til intensiv behandling.

Pigerne, der ikke var ved bevidsthed på indlæggelsestidspunktet, havde formentlig indtaget stoffet MDMA eller et lignende stof.

I løbet af lørdagen vågnede de dog begge og blev erklæret uden for livsfare af lægerne på sygehuset.

Episoden skete blot få dage efter, at en 15-årig dreng døde på Sjælland efter at have taget MDMA.

Begge piger blev i løbet af lørdagen afhørt af efterforskere hos politiet. Politiet kan dog ikke sige ret meget mere om sagen, udover at man nu afventer endeligt svar på, om det faktisk var MDMA, pigerne tog.

Og det er også vigtig i forhold til behandlingen. Det forklarer Henrik Rindom, der er psykiatrisk overlæge hos Novavi, der er Danmarks største udbyder af alkohol- og stofbehandling, til Ritzau.

- Det er meget vigtigt, at man hurtigst muligt at finder ud af, hvad de har taget, så man ved, hvad man skal gøre for at hjælpe dem, siger han til Ritzau.