Efter 31 dage: Dyre senge til farlige psykisk syge står stadig tomme

Torsdag i sidste uge afviklede Region Syddanmark og de 22 kommuner, der hører under regionen, et særligt møde for at sikre, at de tomme sengepladser for farlige psykiatripatienter i Vejle snart bliver besat. Det skulle nok have været holdt tidligere, erkender sygehusdirektør.

Psykiatri: De 15 sengepladser til farlige psykiatriske patienter, der blev oprettet i Vejle den 1. marts, står stadig tomme efter 31 dage. Sengene blev oprettet for at mindske voldelige overgreb og drab på medarbejdere i botilbud, der har med aggressive og farlige patienter at gøre. Sengepladserne koster ifølge DR cirka 70.000 kroner om døgnet. Efter 31 dage betyder det, at kommunerne har betalt 2.170.000 kroner for et tilbud, der ikke benyttes. Torsdag i sidste uge holdt Region Syddanmark og regionens 22 kommuner en workshop, der havde til formål at informere kommunerne om de særlige sengepladser. De tomme senge er nemlig en konsekvens af manglende viden om det nye tilbud i kommunerne, som er dem, der skal visitere de svært psykisk syge til det nyoprettede sengeafsnit i Vejle. Det oplyser den administrerende sygehusdirektør i regionens psykiatri, Charlotte Josefsen. - Vi fandt ud af, at der fortsat mangler rigtig meget information. Det tager lang tid, før informationerne om sengepladserne kommer hele vejen ud i kommunerne. Der var masser af afklaringsspørgsmål om formalia og lovgivningsspørgsmål, for det er nyt for kommunerne at arbejde med den lovgivning, der ligger til grund for sengepladserne, siger sygehusdirektøren.

De særlige sengepladser Folketinget har besluttet at etablere 150 sengepladser til psykisk syge patienter, der er farlige.Baggrunden for etableringen er fem drab på fire år, hvor medarbejdere på landets bosteder er blevet slået ihjel.



15 sengepladser er indtil videre placeret i Vejle.



Alle kommuner i Region Syddanmark kan visitere farlige patienter til tilbuddet, men ingen har endnu gjort det.



Sengeafsnittet i Vejle koster 70.000 kroner i døgnet.