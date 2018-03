EU's landbrugsboss i Tønder: EU skal blande sig mindre

De enkelte medlemslande skal have mere indflydelse på kravene til landmændene, mener EU's landbrugskommissær, Phil Hogan, der tirsdag var på besøg i Tønder. Han vil gøre landbrugspolitikken mere overskuelig og mindske bureaukratiet fra Bruxelles, mens han vil forsøge at få det bedste ud af Brexit.

Fremtiden: De enkelte medlemslande i EU skal i fremtiden have meget mere at sige, når der skal stilles krav til landmændene. Sådan lyder et af løfterne fra EU's landbrugskommissær, Phil Hogan, der tirsdag gæstede Tønder i forbindelse med en landbrugskonference om landbrugets fremtid. - Landmændene i Danmark og Grækenland har helt sikkert meget forskellige forudsætninger og tilgange i forhold til eksempelvis fødevaresikkerhed. Det må den europæiske landbrugspolitik tage hensyn til. Når vi ikke kan komme med én samlet pakkeløsning, som behandler alle ens i hele EU, må vi lave en ny model, lød det fra den irske EU-kommissær under hans tale ved tirsdagens konference, der var arrangeret af Europa-Kommissionen og landboforeninger nord og syd for den danske-tyske grænse. Det betyder dog ikke, at medlemslandene får frit løb i forhold til kontrollen og kravene til landmændene. - Vi må hen til en mere resultatorienteret politik, hvor medlemslande selv opstiller en strategisk plan for, hvad man går efter. Det skal selvfølgelig godkendes af kommissionen, men vi vil være mere fleksible i forhold til vores krav og jeres forventninger, sagde han.

Det kan ikke være Bruxelles' opgave at bestemme, hvor tykt et træ skal være, eller hvor stor afstand der skal være mellem et læbælte og et vandløb. Phil Hogan, EU's landbrugskommissær.

Mindre bureaukrati Phil Hogan er netop nu i gang med at besøge en række af EU's medlemslande for at få forslag til og reaktioner på, hvordan den fælles europæiske landbrugspolitik skal se ud i fremtiden. I Tønder løftede han sløret for, hvordan han mener, landbrugspolitikken skal udvikle sig. Landbrugspolitikken og landbrugsstøtten skal blandt andet forenkles og være mere gennemsigtig, ligesom landmændene i fremtiden skal belønnes mere for at overholde skrappere miljøkrav. - Landmændene har nok at lave i forvejen. Derfor skal de bruge mindre tid på bureaukrati. Det kan ikke være Bruxelles' opgave at bestemme, hvor tykt et træ skal være, eller hvor stor afstand der skal være mellem et læbælte og et vandløb, sagde han.

Stor forskel i Europa Det er sød musik i interesseorganisationen Landbrug & Fødevarers ører. Formand Martin Merrild er begejstret over udsigten til mere national indflydelse på landbrugspolitikken. - Der er mange gode tanker i kommissærens oplæg. Jeg ved, hvor let han er at få adgang til, så vi har altså en kommissær, der virkelig vil have EU's landbrugspolitik ud, og som samtidig vil give mulighed for at tilpasse politikken til enkelte medlemslandes forhold. Kan der ikke opstå konkurrenceforvridning, når landene får lov at bestemme mere, og reglerne dermed også bliver forskellige? - Jeg tror godt, man kan vende initiativet om og give medlemslandene mulighed for selv at formulere nogle krav nationalt. Og så skal det selvfølgelig godkendes i EU. Men der er altså stor forskel på at være landmand i Finland eller Danmark og så i Sydportugal, hvor det kun regner to måneder om året, og hvor man er truet af billig eksport fra Afrika. Derfor skal man brede medbestemmelsen ud, men selvfølgelig også have fokus på, at der ikke sker konkurrenceforvridning.