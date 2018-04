EU-millioner bliver til milliarder i regionen

En ny rapport fortæller, at EU's millioner har skabt over 1500 nye job og givet de syddanske virksomheder en meromsætning på 2,1 milliarder kroner. Det kræver dog mange ressourcer at nå dertil. Der er behov for mindre bureaukrati, mener flere.

Opgørelse: 1568 private job og en meromsætning på 2,1 milliarder kroner.

Det er resultatet af de 699 millioner kroner fra EU, som Syddansk Vækstforum i Region Syddanmark har støttet fra 2007-13 fordelt over 99 projekter og mange tusinde virksomheder i regionen.

Konklusionen fremgår af en helt ny uvildig evaluering, som Cowi står bag, og som mandag blev fremlagt på et debatmøde om netop EU-midlerne. Baggrunden for tallene er man nået frem til ved at se på deltagervirksomhedens beskæftigelse i startåret og beskæftigelsen tre år efter. Der tages så forbehold for den kontrafaktiske beskæftigelse, hvilket vil sige, den udvikling som virksomheden vurderes at ville have nået, hvis ikke de havde deltaget i projektet. Antallet af job er således beskæftigelsen efter tre år minus den kontrafaktiske beskæftigelse.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), formand for Syddansk Vækstforum, der uddeler millionerne, påpegede på debatmøde, at EU-midlerne kommer hele samfundet til gode, fordi de skaber vækst og arbejdspladser.

Men en pris på 386.000 kroner per skabt job plus de arbejdstimer, der ligger bag hvert projekt, er vel mange penge at betale for et enkelt job?

- Isoleret set er det mange penge, men hvert enkelt job sker inden for et område, hvor der er potentiale i fremtiden, og som nogen derfor kan besætte i mange år frem. Det er en engangsinvestering, som tjener sig selv hjem igen, sagde Stephanie Lose.