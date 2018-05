EU kritiserer Danmark for ny hviletids-regel

EU-Kommissionen løfter pegefingeren over for en ny regel, der begrænser lastbilchauffører til at holde på de statslige rastepladser i maksimalt 25 timer ad gangen. Det forvrider konkurrencen mellem de danske og udenlandske chauffører, mener kommissionen. Transportministeren er ikke enig.

- Når udenlandske virksomheder sender deres medarbejdere til udlandet for at arbejde, skal de også dække de udgifter, der er forbundet med det. Det skal den danske konkurrent ikke, fordi deres danske medarbejdere overnatter i hjemmet, siger han.

- Jeg mener bestemt ikke, at vi forvrider konkurrencen med den nye regel. Der er nogle omkostninger ved at operere i andre lande, siger han:

Det er transportminister Ole Birk Olesen (LA) ikke enig i. Han mener derimod, at reglen er med til at beskytte chaufførerne mod dårlige forhold, hvor de ikke har adgang til basale faciliteter som toilet og bad, og hvor de bliver udnyttet af deres arbejdsgivere.

25-timers reglen: Indførelsen af den omstridte regel, der tvinger lastbilchauffører til at rykke deres lastbiler efter 25 timer på de statslige rastepladser, har givet reaktioner fra EU. Kommissionen påpeger, at reglen er konkurrenceforvridende, fordi de udenlandske chauffører vil få sværere ved at overholde reglen end de danske chauffører, som ofte kan holde de ugentlige hvil i garagen.

Jeg mener bestemt ikke, at vi forvrider konkurrencen med den nye regel. Der er nogle omkostninger ved at operere i andre lande.

Bryder loven

EU-kommissionen påpeger desuden, at man med den nye regel stiller chaufførerne i en situation, hvor de er nødsaget til at bryde enten køre-hviletidsreglerne eller 25-timers reglen.

"Den påtænkte 25-timers begrænsede parkering i Danmark vil have en direkte effekt på chaufførerne. Med en begrænsning på kun 25 timer har chaufførerne kun mulighed for at holde de kortest mulige hvile (...). Chaufførerne vil være ude af stand til at holde deres ugentligt hvil på minimum 45 timer uden at flytte bilen, hvilket er ulovligt," står der i brevet.

Den opfattelse er transportministeren også uenig i. Han svarer i et brev tilbage til kommissionen, at Danmark er i sin ret til at indføre reglen, som ifølge ham er i overensstemmelse med den danske lovgivning.

- Chaufførerne skal have adgang til ordentlige faciliteter, og det er ikke nok at kunne sove i sin lastbil. Det er i forvejen sådan, at EU-reglerne siger, at man ikke må holde sit ugentlige hvil på en rasteplads. Derfor er jeg også noget forundret over kommissærens henvendelse, og jeg har skrevet et brev tilbage, så jeg håber, de forstår, at der ikke er nogen ko på isen i Danmark, og at det nok nærmere var kommissærens brev til Danmark, der var lidt misforstået, siger Ole Birk Olesen.