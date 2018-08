Du får ikke muligheden for at få billetter: Obama-besøg bliver en lukket fest

Det bliver ikke muligt for den almindelige borger at købe en billet til Obama-arrangementet i Kolding til september. Måske bliver der flere pladser til studerende, fortæller arrangør.

Lukket: Der vil ikke være tale om et åbent arrangement, men alene inviterede gæster fra de forskellige samarbejdspartnere vil kunne overvære talen.

Sådan lyder det i et notat vedrørende Kolding Kommunes markedsføringsaftale med arrangøren bag Obama-besøget, Business Kolding.

Direktør i Business Kolding, Morten Bjørn Hansen, bekræfter, at der ikke bliver sat billetter offentligt til salg.

Han fortæller dog, at man arbejder på at skaffe flere pladser til de studerende. Indtil videre er der plads til 200 studerende fra SDU. Ifølge notatet får de studerende ståpladser på balkonen i SDU's atrium - en form for aula - mens 500 øvrige gæster får siddepladser. Det har tidligere været meldt ud, at der kun bliver plads til 400 gæster foruden de studerende.

- Vi har en forhåbning om at kunne udvide antallet af studerende. Det er noget, der er på tegnebrættet, siger Morten Bjørn Hansen, der ikke kan komme nærmere ind på, hvor mange pladser, der er tale om.