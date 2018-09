En måde at sikre kvalificeret arbejdskraft på er uddannelse, men det er ikke alle, der har det nemt med at være på skolebænken. Brendan Gouldmann har Aspergers, der har været med til, at han er droppet ud af to forskellige uddannelser. I dag er han i lære som smed, hvor han endelig har fundet en uddannelsesform, der passer til ham. Det fortalte han om på RAR Syddanmarks beskæftigelseskonference.