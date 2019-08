Drømmer du om at bo på vandet? Flere havne i landsdelen satser på flydende huse

Husbåde: Forestil dig at blive vugget i søvn af bølgeskvulp og drikke morgenkaffe med udsigt til marsvin i Flensborg Fjord. Forestil dig, at græsplænen, der omringer dit hus, er erstattet af saltvand, fordi din adresse ligger på havet.

Drømmen om at bo eller holde ferie på en båd er ikke ny, men havneejere i Syd- og Sønderjylland oplever, at ideen spirer hos flere og flere fra både ind- og udland. Derfor overvejer de at satse mere på husbåde - både i form af gamle ombyggede skibe og huse på en flydende platform, der ikke kan sejle. Havnemester og ejer af Mommark Marina på Sydals, Carsten Kock, fortæller, at han i et års tid har pønset på en havneudvidelse, og at husbåde i den forbindelse er tænkt ind som et centralt element.

- Vi mangler i særdeleshed plads. Vi har fundet ud af, at husbåde er en god måde at få en stor del af finansieringen omkring et nyt moleanlæg hjem, siger han.

Carsten Kock har haft positive møder med Sønderborg Kommune og Kystdirektoratet, men understreger at drøftelserne langt fra er afsluttede. Derfor ligger der endnu ikke et færdigt og finansieret projekt. Næste skridt er at tegne skitserne til udvidelsen og lægge en strategi for finansieringen.