Dramatisk udvikling: VUC Syds bestyrelse er afsat

Problemer: Sagen med VUC Syd har taget en dramatisk udvikling, da Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) nu har besluttet at afsætte skolens bestyrelse. Det skyldes, at institutionen har alvorlige økonomiske problemer, og at både VUC Syds nuværende bestyrelse, men især den tidligere bestyrelse, har bragt VUC Syds videreførelse i fare, skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Derfor har styrelsen indsat et midlertidigt styre, der overtager samtlige bestyrelsesopgaver på VUC Syd. Det midlertidige styre skal hurtigst muligt og senest 15. oktober kortlægge og vurdere skolens økonomiske situation. Så Stuk kan træffe beslutning om, hvorvidt VUC Syd kan fortsætte sin drift.

Det midlertidige styre består af formand for VUC bestyrelses-foreningen, Ulla Koch, formand for Campus Bornholm, Laust Joen Jacobsen, administrerende direktør på Rybners, Peter Amstrup, og tidligere afdelingschef i Undervisningsministeriet og nuværende bestyrelsesmedlem i Vestegnen HF & VUC, Lars Mortensen.