Drabsmanden fra Bärbel: Jeg fortryder ingenting

For 25 år siden var Andrej Lapin midtpunkt i en af de mest makabre og mystiske mordgåder i dansk kriminalhistorie, da han blev anklaget for at have begået et femdobbelt mord om bord på skibet M/S Bärbel. JydskeVestkysten har interviewet ham, og der er sket meget siden de dramatiske sensommerdage ud for Esbjerg i 1993. I dag lever han et stille liv i Rusland. Som redningsdykker, fritidskunstner og familiefar. Og selv om fortiden spøger, fortryder han ikke sine handlinger.

Andrej Lapin griner med sin rungende basstemme. Sådan et grin, der næsten kan forveksles med et brøl. Han er ved at fortælle en historie om sin 12-årige datter, som han savner, fordi han ikke har set hende i flere uger. Han er ellers ikke et menneske, der viser følelser, fortæller han. Men lige nu gør han altså netop det. Andrej Lapin lever et normalt liv, der veksler mellem familie og arbejde, passion og pligt. Ligesom de fleste af os andre. Men Andrej Lapin bærer på en historie.

Det er 25 år siden, russiske Andrej Lapin blev hvirvlet ind i en af dansk kriminalhistories mest blodige og gådefulde sager. Den 18. august 1993 fandt nogle fiskere ham, i Vesterhavet ud for Esbjerg, alene om bord på en redningsflåde med en dyne, seks dåser ferskner, nogle colaer og en taske med 60.000 D-mark.

Forud var der gået et forløb, der af mange stadig opfattes som et mysterium. Andrej Lapin havde arbejdet som sømand på det tyske skib M/S Bärbel, og efter han kom i land stod det hurtigt klart for politiet, at resten af den seks mand store besætning var forsvundet.

Lapin blev sigtet for femdobbelt drab efter politiet politiets fund af tekniske beviser og på baggrund af russerens skiftende forklaringer. Men Lapin endte med at tilstå, at han i nødværge havde dræbt to af sine sømandskollegaer med en økse.

Han nægtede drabet på de øvrige tre. De var blevet dræbt af hans to kollegaer, sagde han. Han smed de fem lig over bord, satte ild til skibet og sprang så i en redningsflåde i forsøget på at undslippe sin skæbne. Men politiet holdt fast i sigtelsen, og i 1994 indledtes sagen mod Lapin. Her blev han frifundet på grund af manglende beviser og kun dømt for at sætte ild til skibet.

Et chok for både det danske politi og den danske befolkning, der ellers havde udråbt ham som morder. I dag opfattes sagen stadig som et mysterium af politiet, der efterfølgende stod ved sigtelsen af den dengang 28-årige russer.

JydskeVestkysten har interviewet Andrej Lapin og talt med ham om livet 25 år efter begivenhederne om bord på M/S Bärbel. Om at være en fredelig familiefar med en skræmmende fortid. Om hans passion for kunst og om at blive anerkendt af Vladimir Putin. Og så har vi talt med ham om, hvordan det føles at slå ihjel.