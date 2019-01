Dommen over VUC Syd udskydes igen: Styre får mere tid

- Der pågår en masse drøftelser med kreditorer og kommuner, og derfor har vi brug for lidt mere tid, siger formand for det midlertidige styre Laust Joen Jakobsen.

I brevet fremgår det, at årsagen til udskydelsen er, "igangværende og endnu ikke afsluttede drøftelser/forhandlinger med kreditorer og interessenter om VUC Syd." Dermed får det midlertidige styre, som Undervisningsministeriet indsatte i stedet for VUC Syds bestyrelse i september, en uge mere til at afklare mulighederne for VUC Syds fremtid.

Frist: Det midlertidige styre på VUC Syd bliver alligevel ikke færdigt med dets redegørelse 15. januar. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) har nemlig endnu engang valgt at udsætte fristen, så redegørelsen nu i stedet afleveres 22. januar. Det fremgår af et brev, som JydskeVestkysten er i besiddelse af, fra undervisningsminister Merete Riisager (LA) til medlemmerne af Folketingets undervisningsudvalg.

Salg af bygninger

I arbejdet med at forsøge at sikre fortsat drift for den økonomisk trængte skole har det midlertidige styre blandt andet besluttet, at alle VUC Syds bygninger skal sælges. Men Laust Joen Jakobsen afviser, at det er for at gennemføre et salg, at fristen nu er udsat.

- Vi har ikke solgt alle bygninger inden den 22. Det tør jeg godt garantere.

Han fortæller, at VUC Syd endnu ikke har gennemført salg af nogle af bygningerne, men at bygningssalg netop er et af hovedemnerne ved et bestyrelsesmøde onsdag. Han ønsker ikke at kommentere processen omkring salget af bygninger yderligere.

På Christiansborg er der forståelse for, at styret nu beder om lidt mere tid til at afklare VUC Syds fremtid.

- Det er heldigvis kun en uge, og de har jo en god grund til at udsætte fristen. Jeg har respekt for, at det midlertidige styre skal gøre sit arbejde ordentligt, siger folketingsmedlem Jesper Petersen (V) fra Haderslev.