Bang! Så er den sidste raket fyret af, og vi har hilst det nye år velkommen. Måske er du en af de mange, der har lovet dig selv, at nu skal det være: en tur på løbebåndet, kvitte smøgerne, kysse kæresten noget mere eller se flere gamle venner. Alt sammen gode tiltag, men her er et tip til et økonomisk nytårsforsæt. Gør du det, vil du blive glad for det resten af livet.

Men, og det er et stort men, det koster. Det er ikke dyrere at blive gammel, men du skal have sparet op til det. Du risikerer at leve længere end din pensionsopsparing. Fremtiden for folkepensionen kender vi ikke, men den er i 2019 på 13.225 kroner per måned før skat med fuldt pensionstillæg. Det er måske nok til det mest basale som husleje og regninger, men skal der bøffer på grillen, slikkes sol i syden, eller skal du en tur i Tivoli med børnebørnene, så rækker folkepensionen ikke. Og det er her, dit økonomiske nytårsforsæt begynder.

Vi bliver ældre og ældre, og det er jo en fantastisk nyhed. Faktisk kan syv ud af ti piger født i 2014 regne med at blive mindst 80 år, og hver tredje kan regne med at blive mere end 90 år ifølge Danmarks Statistik.

En simpel tommelfingerregel

I flere år har vi nu haft meget lave renter i store dele af verden. Det er godt for boligejerne, for det betyder lavere udgifter til boligen. Men det er ofte skidt for pensionsopsparingen, fordi det går ud over forrentningen af din opsparing. Altså endnu en grund til, at du skal lave et økonomisk nytårsforsæt, der lyder sådan her: Jeg vil i 2019 have styr på min pension.

Hvor meget skal du så spare op? Jo, en enkel tommelfingerregel siger, at når du er 30, skal du have sparet en årsløn op, har du fejret 40-års fødselsdag, skal du have sparet 2 årslønninger op, og er du fyldt 50, er det 4 årslønninger. Er du 60, så er det hele 8 årslønninger.

Du skal sikre dig, at din opsparing er fordelt mellem fast ejendom, pension, frie midler og evt. virksomhed. For din pensions vedkommende skal du vælge mellem livrente, ratepension og aldersopsparing. Du skal tænke over, hvordan det passer i forhold til den skat, du betaler i dag, og den skat du betaler, når du får pengene udbetalt.

Nu tænker du måske: "Pyha, jeg tror jeg dropper det nytårsforsæt". Men rolig nu, der er hjælp at hente. I din bank. Du skal igennem spørgsmål som: Hvad er din nuværende formue? Hvornår ønsker du at stoppe med at arbejde? Hvilken levestandard ønsker du dig som pensioneret? Og det kildne spørgsmål: Hvor længe regner du med, at pengene skal holde, og her har du allerede fået et hint: Regn med at blive gammel.

Ligesom med løbeturen og smøgerne, så virker dit nytårsforsæt kun, hvis du gør noget. Lav dit økonomiske nytårsforsæt nu: Jeg vil i 2019 have styr på min pension og kontakter derfor min bank. Nu. Godt nytår.