Disse lokale toppolitikere kommer i spil som røde ministre

Hvis Socialdemokratiet vinder det kommende folketingsvalg, tyder meget på, at især fire lokale socialdemokrater vil kunne få topposter på Mette Frederiksens ministerhold. Især den erfarne Henrik Dam Kristensen fra Grindsted står til at erobre landets fornemste post som formand for Folketinget. Et par andre lokale S-politikere kan på den anden side ende med at blive forbigået i den store kabale.