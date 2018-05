Disse fire metoder kan redde dyreunger fra døden i høstmaskinerne

Lyd, bevægelse og lugt. Det er tre effektive elementer, man ifølge vildtbiolog og forsker fra Danmarks Jægerforbund Carsten Riis Olesen kan gøre brug af, når man ønsker en vildtvenlig høst. Hovedreglen er, at man skal have det voksne rådyr til at hente sit lam, idet lammet uden moderens tilladelse bliver liggende for enhver pris. Her er fire gode metoder.