Direktører kigger i krystalkuglen for 2018

På årets sidste dag ser tre direktører fra Syd- og Sønderjylland tilbage på året, der gik, og frem mod året, der kommer. Generelt er der optimisme at spore, men flere frygter for den amerikanske præsidents indflydelse på verdenshandlen.

1. Hvad har været jeres største succes i det forgangne år? Krystalkugle: Henning Højberg Kristensen: - Det har været, at det er lykkes os at komme i mål med den strategi, vi tidligere har lagt for året. Det vil sige, at vi har opnået en markant vækst. Og vi har udviklet nye intelligente løsninger for vores kunder, hvor vi udvikler og producerer elektroniske styringer til køle-, varme- og ventilationsmarkedet, så vi understøtter vores kunders målsætninger om mere effektivitet og mindre miljøbelastning. Så har vi også haft succes med at vokse i antallet af medarbejdere og dermed med at finde de rigtige folk. Kim Fuglsang: - Vi har aldrig fremstillet så meget malt, som vi har i 2017. Så det ser ud til, at vi fortsætter succesen med det, vi satte i gang, hvor vi tilbage i 2006 købte Dragsbæk Maltfabrik i Thisted og i dag er den ene af to store aktører på maltmarkedet i Danmark og faktisk også et af Europas få uafhængige malterier. Lasse Viegand Hansen: - Vi har netop fået nye ejere, det er en stor succes, for det betyder, at der kommer ro på den del, og vi kan sætte ekstra fart på væksten. Den største succes har derudover været, at vi har samlet næsten hele virksomheden i Kolding i helt nyindrettede lokaler. Det har betydet, at vi kan være meget mere effektive og levere vores store ismaskiner, så de lever helt op til kundens krav om produktionskapacitet og oppetid. Og så har vi fået sat en produktion i gang af lidt mindre ismaskiner i Izmir i Tyrkiet. Det er mindre og mere lokale producenter af is, vi rammer med det produkt, og det har vist sig, at det er der et stort og voksende marked for.

2. Hvad har været jeres største udfordring i det forgange år? Henning Højberg Kristensen: - Det har været en kæmpeudfordring at få adgang til kvalificerede medarbejdere, og vi prøver ellers at gøre rigtig mange ting for at komme problemet til livs. Vi er med på jobmesser, vi samarbejder med universiteter, og vi er med ind over afgangsprojekter på uddannelserne. Vi har også fået etableret to lærepladser på virksomheden, og vi tager flygtninge ind i et uddannelsesforløb. Vi har hentet medarbejdere fra Spanien og Iran med succes. Kim Fuglsang: - Faktisk synes jeg ikke rigtig, vi kan tale om at have haft nogle større udfordringer. Vi har kun noget, vi kan være glade for, som eksempelvis at der kom en landbrugspakke fra regeringen, der gjorde det muligt for landmændene at gødske mere, hvilket igen sikrer os den rette mængde af proteiner i det maltbyg, vi bruger. Lasse Viegand Hansen: - Udfordringen har været at kunne følge med den stigende efterspørgsel, som vi oplever. Vi er en virksomhed, der får komponenter og stumper til vore ismaskiner ind fra en masse underleverandører, hvorefter vi samler dem her i huset. Det stiller krav til, at vi kan få alle dele leveret til tiden, og det kan være en udfordring, når det går stærkt.

3. Hvad håber I mest på i det nye år? Henning Højberg Kristensen: - Mest af alt håber jeg, at politikerne holder fast i den grønne omstilling. Det sidste, vi har brug for, er en politisk vaklen på det her område både herhjemme i Danmark som i EU-regi. For vi kan se, at eksempelvis kineserne er på vej med grøn omstilling for fuld fart, hvor vi herhjemme kan virke mere tøvende. Vores virksomhed er fuldstændig afhængig af, at en grøn omstilling fortsætter med at være på den politiske dagsorden. Så håber vi også, at den økonomiske vækst fortsætter, uden at den bliver overophedet. Allerede nu kan vi mærke, at det strammer til for nogle af vores underleverandører af især elektronikvarer. Der er lange leveringstider i nogle tilfælde. Kim Fuglsang: - Jeg håber, at udviklingen rundt om i verdenen stadig vil fortsætte i et positivt spor - især i de afrikanske og asiatiske lande med en stille og rolig vækst. For os har det stor betydning, i og med at vi eksporterer til 25 forskellige lande verden over. Lasse Viegand Hansen: - Vi håber på, at vi kan fortsætte væksten. Med vore nye ejere i ryggen har vi nu fået økonomiske muskler til at fortsætte med at udvide vores salg ude i verden.

4. Hvad er jeres største udfordring? Henning Højberg Kristensen: - Det handler i den grad om at sikre os fortsat adgang til kvalificerede medarbejdere. Og så handler det om, at vi fortsat skal beholde gode rammebetingelser for at drive virksomhed. Kim Fuglsang: - I et helikopterperspektiv vil jeg gerne, at vi fortsat sikrer frihandel verden over. Den melding gav jeg også til udenrigsminister Anders Samuelsen, da han besøgte os i forbindelse med kommunalvalgkampen. Det er politisk ustabilitet, der kan true eksempelvis frihandel. Eller også hvis regeringer eller regimer begynder at lukke om sig selv med protektionisme. Her tænker jeg ikke mindst den amerikanske præsident Trump, hvor jeg i stedet for hans "America first" hellere ville sige "Kloden først". Lasse Viegand Hansen: - Den største udfordring er fortsat at være foran vores konkurrenter. Vi skal hele tiden forbedre vore ismaskiner og skabe nye muligheder for vore kunder.