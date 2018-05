Direktør raser over Haderslev Kommune: Jeg har mistet 30.000 kroner og bliver ikke taget alvorligt

Et kompliceret indberetningssystem, der skal sikre virksomheder retten til at få refunderet sygedagpenge, når en medarbejder melder sig syg, har kostet flere små virksomheder tusindvis af kroner. Nu langer Michael Møller, stifter af rådgivningsvirksomheden Add Wise, hårdt ud efter Haderslev kommune for ikke at gøre nok for at hjælpe virksomhederne.