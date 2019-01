Direktør om udflytning: - Der har været forbavsende få udfordringer

- Det var udfordringer, men det var noget, vi fik håndteret. Vi oplevede ikke en markant stigning i sagsbehandlingstider eller afgørelser. Snarere tværtimod idet vi på nogle områder blev bedre, end vi havde været tidligere, siger direktøren og tilføjer, at tidsfristerne var normaliseret igen inden for det først år.

Overordnet peger han på to ting, der har givet udfordringer. Den ene var at fastholde fristerne, så blandt andet sagsbehandlingstiden ikke blev forlænget.

Status: 1. februar 2016 mødte nye medarbejdere ind i amtsgården i Ribe. For regeringen havde besluttet, at Færdselsstyrelsen skulle flytte til fra København, som en del af den første runde med udflytningen af statslige arbejdspladser.

- Vi er langt bedre i dag og har en bedre forståelse, end vi havde til at starte med. Så nu kan vi gøre tingene lidt hurtigere, end vi kunne for nogle år siden, fordi vi har erfaringer og ved, hvordan sagerne skal se ud, siger han.

Næsten tre ud af fire medarbejdere var altså nye og skulle hjælpe med at få en helt ny arbejdsplads på benene. Erfaringerne har taget tid at opbygge, men i dag har de fået en mere effektiv styrelse ifølge direktøren.

Ikke i mål endnu

I anden omgang af udflytningen af de statslige arbejdspladser kom der yderligere arbejdspladser til Færdselsstyrelsen. En af dem var Marie Voetmann, som startede i en helt ny afdeling.

- Det var en vældig udfordring, men det gjorde det også spændende, at man selv kunne være med til at sætte retningslinjer for, hvordan man skulle arbejde med de her ting, siger hun.

Den første måned brugte hun på oplæring i København, men på trods af manglende rutiner og erfaring følte hun sig aldrig presset.

- Der har været fuld opbakning helt op fra toppen, at hvis vi lavede nogle fejl, så måtte vi bare prøve igen. Vi skulle ikke stå til regnskab, når ikke der var noget vidensbank at trække på, siger hun.

Selvom der kun er gået et halvt år, siden hun startede i jobbet, så føler hun det, som om hun har været der længe.

Direktør Stefan Sølsted synes også, de er nået langt.

- Vi er på ingen måde i mål endnu, for vi er blevet udvidet og større. Men vi får hele tiden nye opgaver, og det ser jeg som et udtryk for, at de bliver løst ved os, siger han.