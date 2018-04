Direktør langer ud: I varetager ikke danske transportinteresser

Der bliver spillet med musklerne i den danske transportbranche. Senest er det den administrerende direktør for Dansk Transport og Logistik (DTL), der langer ud efter brancheorganisationen ITD og beskylder dem for ikke at arbejde for de danske vognmænds interesser.

Uenighed: Hvis man optræder sammen med ITD, optræder man sammen med østalliancen, der har interesser, der aldrig kan blive almindelige danske vognmænds interesser. Så klar er udmeldingen fra administrerende direktør i Dansk Transport og Logistik, Erik Østergaard, i organisationens nyeste månedsblad. Hele striden mellem de to organisationer, der begge repræsenterer den danske transportbranche og de danske vognmænd, bunder ifølge DTL-direktøren i en uenighed omkring nye EU-regler, der blandt andet skal bekæmpe unfair konkurrence på vejgodstransportområdet. - Reglerne, som de er nu, er enormt komplicerede, og de bliver fortolket vidt forskelligt, alt efter hvilket land der bliver kørt i. Det har gjort, at der er kommet en skævvridning af konkurrencen og social dumping, hvilket igen medvirker til, at vi mister danske arbejdspladser, siger Erik Østergaard og fortsætter: - Det har vi naturligvis ikke interesse i, og det kan derfor undre mig, at man fra ITD's side ikke bakker op om hele den nye EU-aftale og den aftale, som transportministeren har underskrevet, der modvirker netop det. De vælger i stedet at alliere sig med en række østeuropæiske organisationer, som går imod danske og nordiske synspunkter. Det kan jeg godt have svært ved at forstå, siger han.

Regler for vejgodstransport "Road Alliance", som er den aftale den danske transportminister og ministre fra andre vestlige lande har underskrevet, skal grundlæggende sikre fair konkurrence og garantere lønmodtagernes sociale rettigheder. Det er ligeledes denne aftale, som DTL bakker op om.Aftalen kommer nogle måneder før EU-Kommissionens vejtransportpakke, der blandt andet skal komme med forslag til, hvordan de sociale rettigheder på godstransportområdet kan sikres.