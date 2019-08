Direktør i Kreditbanken: Påbud ændrer ikke på solid bundlinje

Lars Frank Jensen, direktør i Kreditbanken, anerkender, at der er behov for, at banken strammer op på nogle procedurer, efter at Finanstilsynet fandt grundlag for fire påbud under en inspektion. Arkivfoto: Timo Battefeld

Selvom Finanstilsynet konstaterer, at Kreditbanken påtager sig risici, som den ikke har det fulde overblik over, er der ingen grund til bekymring, mener direktør. Han anerkender, at banken kan forbedre sig, men understreger, at tilsynet ikke havde noget at udsætte på bankens økonomi.

Erhverv: Der er behov for at stramme op på procedurer og dokumentationen i forbindelse med nogle kundeforhold, men økonomien er bundsolid. Det er meldingen fra Kreditbanken, efter at Finanstilsynet har givet den fire påbud i forbindelse med en gennemgang i banken. Kritikken går blandt andet på, at banken ikke har foretaget tilstrækkelige vurderinger af kundernes økonomi og påtaget sig risici uden at have det fulde overblik. Direktør Lars Frank Jensen afviser, at banken ikke har styr på kunderne og deres økonomi. - Som en lille håndværksbank kender vi vores kunder rigtig godt, Tilsynet mener så, at der er nogle steder, vi skal forklare noget mere om kundernes baggrund, så man som udefrakommende kan sætte sig 100 procent ind i kundens forhold, forklarer Lars Frank Jensen. Han glæder sig over, at tilsynet ikke har fundet behov for ekstra nedskrivninger på nogle kunder, og at de fire kritikpunkter drejer sig om bedre dokumentation og organisatoriske forhold og ikke bankens fundament i form af drift og likviditet. - Tilsynet har nok en mere teoretisk tilgang, end vi har som praktikere, der kender kunderne. Men vi accepterer, at vi skal dokumentere lidt bedre. Det skal vi nok gøre, for det er ikke noget problem, mener Lars Frank Jensen.

Reagerede med nyansættelse Ifølge en stikprøve af nye bevillinger havde blot 40 procent af de nye kunder en god bonitet, hvilket vil sige en solid økonomi, ud fra Finanstilsynets modeller. Lars Frank Jensen afviser, at de resterende 60 procent dermed har en dårlig økonomi. Størstedelen af dem tilhører ifølge direktøren kategorien for kunder med visse svaghedstegn, men stadig med pæne rådighedsbeløb og udsigt til forbedringer. Finanstilsynet konkluderer også, at banken har en smal organisation, fordi direktøren er involveret i de kreditmæssige processer. Det kan føre til manglende funktionsadskillelse. Lars Frank Jensen erkender, at han fylder meget, da banken hverken har en kreditchef eller en erhvervschef. I takt med at banken er vokset fra 17.000 kunder for otte år siden til 27.000 i dag - samt en årlig stigning i udlån på 100 millioner kroner - giver det god mening med en risikoansvarlig, som derfor er ansat nu, påpeger Lars Frank Jensen.