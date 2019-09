Jeg skammer mig over, hvor stor magt min iPhone har over mig. Den sniger sig ind på mig i ethvert uopmærksomt øjeblik og stjæler min evne til at være nærværende. Jeg har besluttet, at jeg i løbet af dette efterår skal detoxes digitalt og i stedet bruge min tid på at lære noget helt nyt. Hermed også en opfordring til dig, kære læser, om at lægge mobilen væk, sætte musik på anlægget og kokkere ugens ret, som er en af mine absolutte efterårs-favoritter.