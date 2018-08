Det vi ikke tør tale om: 20 år efter revselsesrettens afskaffelse er dagens ret stadig tørre tæsk

Selv om det er mere end 20 år siden afskaffelsen af revselsesretten, er vold mod børn stadig et stort problem i de danske familier. Mere end hvert sjette barn har ifølge en stor landsdækkende undersøgelse været udsat for vold i løbet af det seneste år. Men volden er stadig et enormt tabu. For børnene, for forældrene og for dem, der ser på og ser til. Men det er på tide, at hemmelighederne bliver afsløret, mener interesseorganisationen Bryd Tavsheden. Ingen børn skal leve med vold.