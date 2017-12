Det tyske mindretal stortrives i Sønderjylland

Det tyske mindretal

Det tyske mindretal i Sønderjylland repræsenterer omkring 15.000 personer.



Mindretallet kalder Sønderjylland for Nordschleswig med henvisning til, at området er den nordlige del af hertugdømmet Slesvig, som i 1920 blev delt efter folkeafstemningerne den 10. februar og 14. marts 1920, hvorefter Nordslesvig blev genforenet med Danmark.



Det tyske mindretal opfatter sig selv som tyske nordslesvigere, det vil sige som danske statsborgere med tysk identitet og stærk forankring i den sønderjyske region.



Det tyske mindretal har både egne skoler, børnehaver, sportsforeninger og deres egen avis, der Nordschleswiger, som på tysk leverer nyheder til mindretallet.



Knivsbjerg er et højdedrag mellem Haderslev og Aabenraa. Stedet blev i 1893 indrettet som mødested for tysksindede sønderjyder. Det er med sine 97 meter Sønderjyllands højeste punkt.



Knivsbjerg er fortsat det centrale samlingssted for det tyske mindretal. Hvert år i juni afholder de Knivsbjergfest.



I 1945 blev Bismarcktårnet på Knivsbjerg, som var et symbol på tyskhed i Sønderjylland, sprængt i luften.