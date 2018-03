Det tyske mindretal om hegn: - Man har ikke tænkt sig om

Formanden for organisationen BDN, der repræsenterer det tyske mindretal i Sønderjylland, er meget kritisk over for blå bloks forslag om hegn langs grænsen.

Hinrich Jürgensen, formand for organisationen BDN, der repræsenterer det tyske mindretal i Sønderjylland, er ikke imponeret over blå bloks forslag om at etablere et hegn langs grænsen.

Torsdag formiddag fik han overbragt nyheden om blå bloks idé af JydskeVestkysten.

- Vi har en hel masse områder, man ikke kan lukke med hegn, blandt andet steder hvor landmænd har jord på begge sider af grænsen. Jeg tvivler på, at man har tænkt sig godt nok om, mener Hinrich Jürgensen.

- Jeg har svært ved at se det fornuftige ved ideen. Jeg tror ikke man kan lukke grænseovergangene med de mange småveje hermetisk, fortsætter han.

Hegnet skal ifølge blå blok etableres for at holde vildsvin ude af Danmark, fordi de bringer sygdomme med sig som er til skade for de danske landmænds svin. Men den køber BND-formanden ikke.

- Den afrikanske svinepest breder sig jo også, når folk smider affald i naturen, siger han.

Hinrich Jürgensen mener i stedet, at man bør honorere jægere, når de skyder vildsvin og på den måde motivere flere til at gå på vildsvinejagt.

- Det ville virke, hvis man genindførte afskydningspræmier. At man får et beløb, hver gang man skyder et vilsvin. For mange år siden tilbød man tyske jægere i Slesvig-Holsten et beløb, når man skød vildsvin, men det har man indstillet, siger han.